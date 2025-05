Omwonenden Betonbos gaan gang naar de rechter maken: “Er gebeuren hele gekke dingen”

Foto: Joris van Tweel

Omwonenden van het Betonbos gaan samen met de Boomwachters een juridische procedure starten – waarbij een gang naar de Raad van State niet wordt uitgesloten – om het Betonbos te behouden. Dat liet Kalle Majoor, een van de omwonenden, zaterdag weten in het radioprogramma OOG op Zaterdag.

Kalle, waarom willen jullie dat het Betonbos behouden blijft?

“Het bos heeft enorm veel waarde. Het is een natuurlijk bos dat in de afgelopen veertig jaar is gegroeid en vandaag de dag een plek biedt aan tal van dier- en plantensoorten. In 2014 is het ook uitgeroepen tot Gemeentelijke Ecologische Structuur. Deze structuren verbinden groene en waterrijke gebieden met elkaar, zodat planten en dieren zich vrij kunnen bewegen. Je hebt het hier over een cruciaal gebied dat belangrijk is voor het in stand houden van de ecologie. Daarnaast is het bos ook belangrijk met het oog op alle klimaatuitdagingen waar we de komende decennia mee te maken gaan krijgen.”

Hoe bedoel je dat?

“Bomen zorgen voor koelte; ze gaan hittestress tegen. Maar het groen kan ook overtollig water opvangen bij stortbuien. Dat zijn heel duidelijke punten die de waarde van dit bos aangeven. Wat ons als omwonenden daarnaast steekt, is dat er beslissingen worden genomen op basis van gekleurde en onjuiste rapporten. Wij vinden het vreemd dat de projectontwikkelaar en de gemeente niet tot inkeer komen wanneer we hen vragen stellen over deze onjuistheden. Dat zie je op meerdere fronten: burgers en raadsleden worden verkeerd geïnformeerd. Er wordt gezegd dat het bos is ontstaan op een dunne strooisellaag die op de betonplaten ligt, en dat de naam Betonbos dus terecht is. Je kunt je voorstellen dat op deze manier bomen niet diep geworteld zijn en zo om zouden waaien. Maar dat klopt niet. Dertig procent van het gebied bestaat uit beton, weten we op basis van grondonderzoek. Maar de bomen staan grotendeels naast het beton.”

Waar hebben jullie de crowdfunding voor nodig?

“Die hebben we nodig als steun voor het proces dat we ingaan tegen deze besluiten. We gaan namelijk naar de rechter. Er loopt op dit moment een procedure bij de bezwaarcommissie van de gemeenteraad. En we zullen daarna wellicht nog door moeten, waarbij we in hoger beroep zullen gaan en mogelijk de gang moeten maken naar de Raad van State. Maar hopelijk hebben we al eerder duidelijkheid.”

Jullie hebben ook heel vreemde dingen geconstateerd in de rapporten, hè?

“Klopt. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het een beduimeld bosje is dat uit waaibomenhout bestaat. En dat staat dan in een neutraal rapport om de waarde van het bos in kaart te brengen. Dat vind ik bizar. Ondertussen spreekt de gemeente allerlei groene ambities uit, maar als je dit soort rapporten leest, komt er in de praktijk niets van terecht. Als burgers zullen we echt in actie moeten komen, en dat is de reden waarom we deze crowdfundingsactie zijn gestart en vol gas gaan proberen om het bos te redden.”

Hoeveel geld is er nodig?

“We hebben voor de eerste fase negenduizend euro nodig. Op dit moment is er al ruim achtduizend euro binnen. Meer dan tweehonderd mensen hebben een donatie gedaan, waarbij ik hen via deze weg ook allemaal heel erg wil bedanken. Het laat zien dat we samen sterk staan tegen dit onrecht en dat het ook erg leeft binnen de gemeenschap. Uiteindelijk hebben we het geld hard nodig voor de inhuur van advocaten, maar ook voor nieuwe rapporten. We willen dat er neutrale rapporten worden opgesteld, waarbij door onafhankelijke experts gekeken gaat worden naar de waarde van het bos.”

Stel dat deze hele rechtsgang geen verschil gaat maken en de bomen toch gaan verdwijnen. Wat is dan het gevolg?

“Natuur is gezond voor mens en dier. Wat ook heel belangrijk is om te benoemen, is dat je in normale situaties compensatie hoort te verkrijgen in de buurt. Als een bos gekapt wordt, dan horen er in de buurt nieuwe bomen geplant te worden. Maar dat gebeurt niet. Er gaat niet binnen de voorgeschreven straal gecompenseerd worden. Wat er gebeurt, is dat het bos afgekocht wordt met geld. Met dit geld hoor je normaal nieuwe bomen aan te planten, maar daar wordt een uitzondering op gemaakt. Ze stoppen het in een pot, en die pot komt weer ter beschikking van de projectontwikkelaar. Dus het is in die zin een lening aan zichzelf. Normaal moet het binnen een jaar worden uitgegeven, maar ook daarop wordt een uitzondering gemaakt. Wij snappen niet hoe dit geaccepteerd kan worden.”

Hoe kunnen mensen deze actie helpen?

“Wat ik wil benadrukken, is dat wij niet tegen woningen zijn. We vinden het alleen belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de bestaande natuur. Mensen kunnen ons financieel ondersteunen via onze crowdfundingspagina die op deze website te vinden is. Daarnaast zijn we op zoek naar oude foto’s van het Betonbos. Er wordt gezegd dat het bos in de jaren negentig is ontstaan, maar ons vermoeden bestaat dat er ook in de periode daarvoor al flora en fauna aanwezig was op dit specifieke terrein. Foto’s kunnen gedeeld worden via dit mailadres.”

Luister hieronder naar Majoor die zaterdag te gast was in het radioprogramma OOG op Zaterdag: