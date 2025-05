OM start onderzoek na faillissement volleybalclub Nova Tech Lycurgus

Foto: Nova Tech Lycurgus

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de bestuurders van Nova Incasso B.V. Dit bedrijf heeft 75 procent van de aandelen van volleybalclub Nova Tech Lycurgus in handen. De club vroeg afgelopen donderdag faillissement aan.

De twee bestuurders worden verdacht van valsheid in geschrift, oplichting en faillissementsfraude. Voor het onderzoek dat naar hen loopt heeft de politie afgelopen dinsdag twee woningen doorzocht in Amsterdam. Daarbij zijn onder meer telefoons, laptops, luxe goederen en administratie in beslag genomen.

Het OM is het onderzoek gestart na het ontvangen van meerdere aangiften tegen de bestuurders van het bedrijf en tegen meerdere aan dit bedrijf verbonden vennootschappen. Vennootschappen zijn ondernemingen die worden gerund door twee of meer personen die samen de baten en lasten van de onderneming delen.

Zwaar weer

De Groningse volleybalclub verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. Het bedrijf Nova Technology BV nam de volleybalclub in november 2023 over. In december vorig jaar werd bekend dat dit bedrijf, gerund door Ramón AB en Pascuál AB uit Emmen, failliet verklaard is.

Willem Kok, directeur van Martiniplaza, vertelde aan RTV Noord dat het faillissement nodig is om vorderingen te incasseren en de club te ‘bevrijden’ van een bedrijf dat de ontwikkeling van club in de weg zou staan.

Nog geen aanhouding

Het OM laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. De politie en het OM sluiten niet uit dat dit in de toekomst wel gebeurt.