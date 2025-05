OM eist vier jaar cel voor schietpartij in Club Bordeaux

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 38-jarige man uit Groningen vier jaar de cel in gaat. Hij zou op 29 september 2024 hebben geschoten in Club Bordeaux aan de Peperstraat.

Dat meldt RTV Noord vrijdagochtend.

De man zou zijn pistool hebben getrokken tijdens een ruzie, omdat hij dacht dat iemand anders ook een wapen had. Tijdens een worsteling zou hij vier keer in het plafond hebben geschoten. Camerabeelden en het aantal verdwenen kogels uit zijn pistool bevestigen dat.

De man zegt dat hij handelde uit zelfverdediging, maar het OM is het daar niet mee eens. Volgens de officier van justitie was het schieten niet in verhouding met de situatie.

Club Bordeaux moest na het incident zes maanden dicht. De gemeente deed dat niet alleen vanwege het schietincident. Er zouden ook signalen zijn van drugshandel in de club.