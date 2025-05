OM eist opnieuw 16 jaar cel tegen dader dodelijke schietpartij Haddingestraat

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw zestien jaar cel geëist tegen Jarich M. voor het dodelijk neerschieten van André Tromp tijdens een vrijgezellenfeest in juli 2022.

Dat meldt RTV Noord.

M. kreeg eind 2023 veertien jaar cel opgelegd voor doodslag, poging tot doodslag op vijf anderen, en wapenbezit. Dit was uiteindelijk twee jaar minder dan de zestien jaar die het OM destijds ook eiste, omdat de rechter vond dat M. door de vijf mannen uit de tent werd gelokt.

M. heeft vijf keer een schot gelost. Hij zegt dat hij uit noodweer heeft gehandeld. De advocaat zegt dat M. werd opgejaagd en in paniek heeft gehandeld.

Het OM is van mening dat het gebruik van een vuurwapen niet in verhouding staat tot de agressie van de groep. Over twee weken volgt de uitspraak van het hof.