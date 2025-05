‘Odensehuis moet ook locatie krijgen in westelijk deel van gemeente’

Bron: Ben Guldenaar

Zes raadsfracties pleiten voor een vierde locatie van het Odensehuis in het westelijke deel van de gemeente. Er ia daar nu nog geen vestiging.

Het gaat om de PvdA, ChristenUnie, Partij voor het Noorden, GroenLinks, CDS en SP. Zij stellen schriftelijke vragen aan het college van B&W over het aanbod aan ondersteuning voor mensen met beginnende dementie. Aanleiding is een initiatief van Odensehuis Groningen, dat op drie locaties actief is, maar nog geen vestiging heeft in het westelijke deel van de gemeente.

Het Odensehuis biedt een veilige plek waar mensen met (beginnende) dementie, hun naasten en mantelzorgers terecht kunnen zonder indicatie of doorverwijzing. Het draait grotendeels op vrijwilligers, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Odensehuis is ook van waarde voor de wijk en de samenleving als geheel.

In het westen van de gemeente is momenteel nog geen Odensehuis gevestigd, terwijl daar wel behoefte aan is. Het college wordt gevraagd, mee te denken over een uitbreiding naar dit deel van de stad.

Raadslid Jahir Scoop (PvdA): “Met de dubbele vergrijzing in het vooruitzicht groeit ook het aantal mensen met dementie. Dan moeten we ervoor zorgen dat ondersteuning dichtbij en toegankelijk is, in alle delen van de gemeente.”