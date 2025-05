Nog twee mannen vast na wapenvondst op Stationsplein

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

De twee mannen die donderdag werden aangehouden bij het Hoofdstation van Groningen zijn een 22-jarige man uit Noordenveld en een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De twee mannen zitten vast voor verboden wapenbezit, nadat er een vuurwapen en een mes werden gevonden tijdens hun aanhouding. De politie hield donderdagmiddag rond 16.15 uur drie mannen aan op het Stationsplein in Groningen. De derde persoon is alleen als getuige gehoord en is weer vrijgelaten.

De aanhouding vond plaats, nadat de politie informatie kreeg over een vuurwapen bij één van de verdachten. Agenten grepen in toen de verdachte samen was met de twee anderen. De drie personen werden onder schot gehouden en gecontroleerd. Het westelijke deel van het plein werd daarom kort afgesloten.