Nog niet iedereen tevreden met nieuwe plannen Kardinge

Zwembad Kardinge

De plannen voor het nieuwe Sportcentrum Kardinge werden op 21 mei bekendgemaakt. Hoewel de gemeente groots wil uitpakken, is nog niet iedereen tevreden.

In het nieuwe sportcentrum moeten een ijsbaan, ijshockeyhal, topsporthal, zwembad en een aantal trainingshallen komen. Een mooi initiatief, maar de plannen krijgen nog niet van iedereen steun.

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen staat niet erg positief tegenover de nieuwe plannen. Hij voorziet problemen in de capaciteit van de hallen, de locatie gaat tijdens en na de bouw mobiliteits- en parkeerproblemen veroorzaken en de financiering is nog niet rond.

Ook TriVia teleurgesteld

Een van de teleurgestelde sportverenigingen is Groninger zwemvereniging TriVia. TriVia noemt de bouw van het nieuwe sportcentrum ‘een gouden kans’. Mark Kas, bestuurslid van TriVia, is dan ook lichtelijk ontgoocheld. Ze krijgen geen 50-meter bad.

Dat 50-meter bad bevordert de ontwikkeling van de topsport en maakt de kans op een nieuwe olympiër groter. TriVia heeft namelijk al eens een meervoudig olympisch kampioene en wereldkampioene afgeleverd: Ranomi Kromowidjojo. Het 50-meter bad is er niet alleen voor de topsporter. Het heeft talloze mogelijkheden door een beweegbare bodem en de mogelijkheid tot splitsing.

TriVia is reeds in gesprek met de gemeente en hoopt via deze weg toch het 50-meter bad te bemachtigen.