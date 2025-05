NNO verrast door draai gemeente Nieuwe Poort: ”Tijdelijke verhuizing naar ongeschikte locatie is voor ons geen optie”

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is verbaasd over het besluit van de gemeente om geen nieuw muziekcentrum te bouwen, maar de huidige Oosterpoort te renoveren. Het orkest geeft aan niet te zijn meegenomen in het besluit van de gemeente, wat bij hen tot grote zorgen leidt.



Het NNO is hoofdgebruiker van de Oosterpoort en hoofdhuurder bij SPOT Groningen. Volgens het orkest was de huidige constructie, waarbij het tijdelijk op een kleinere locatie zou moeten spelen, geen onderwerp van gesprek.

”Het feit dat we dit besluit via de media moeten vernemen is op zichzelf al opmerkelijk. Dit scenario is niet doorgerekend op effecten voor het publiek of de kaartverkoop, zowel voor het NNO als voor SPOT. Het creëert grote onzekerheid over onze toekomst. De impact van een gedwongen verhuizing naar een tijdelijke onbekende locatie is daarmee volstrekt onduidelijk en mogelijk desastreus”, aldus algemeen directeur Liesbeth Kok.

Volgens het NNO is er in Groningen geen geschikte tijdelijke ruimte beschikbaar voor een symfonieorkest. “We repeteren dagelijks, geven tientallen concerten per seizoen, ontvangen dirigenten en solisten uit het buitenland, hebben een eigen concertkoor en een muziekbibliotheek dat verhuis je niet zomaar”, aldus Kok. Een locatie zoals Martiniplaza is volgens het orkest geen optie, deze zaal zou niet geschikt zijn voor akoestische symfonische muziek.

Als de plannen toch doorgaan, geeft het orkest aan zich grondig te zullen beraden op de tijdelijke huisvesting in de stad.