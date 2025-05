Nieuwe Vaticaanse leiding gunstig voor Groningse bisschopszoektocht: “Hij kent het dossier”

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De benoeming van kardinaal Robert Prevost tot paus Leo XIV afgelopen week is goed nieuws voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het bisdom zoekt namelijk al een tijd naar een nieuwe bisschop en volgens woordvoerder Lammert de Hoop kent Prevost dit dossier goed.

Lammert, jullie zitten in het bisdom al een tijdje zonder bisschop hè?

“Vorig jaar zomer werd Ron van den Hout, tot zijn eigen verrassing, benoemd tot bisschop van Roermond. Van den Hout was sinds 2017 bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij werd gevraagd voor deze functie in Limburg en is daar akkoord mee gegaan. Vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe bisschop. Hoe gaat zoiets? Wij leveren een lijst in met namen bij de pauselijke ambassadeur, de apostolische nuntius. Maar andere bisschoppen in ons land leveren ook zo’n lijst in. Daarmee ontstaan er dus twee lijstjes met suggesties.”

Hoe komt het dat de nieuwe paus in dit verhaal interessant wordt?

“De twee lijsten zijn eind vorig jaar naar het Vaticaan gegaan. Daar zijn ze terecht gekomen op de afdeling waar de nieuwe paus vandaan komt: Dicasterie voor de Bisschoppen. Deze afdeling is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de oprichting en voorziening van particuliere Kerken en de uitoefening van het bisschopsambt in de Latijnse Kerk. Dus ook het benoemen van nieuwe bisschoppen. Toen afgelopen week het conclaaf begon, waarbij er gezocht ging worden naar een nieuwe paus, was er het scenario dat de nieuwe paus wellicht afkomstig is van de Filippijnen. Als dat was gebeurd dan had deze paus een inwerktijd nodig gehad. Net als paus Franciscus die ook nodig had.”

Dus eigenlijk zeg je dat het proces om een nieuwe bisschop in Groningen-Leeuwarden te benoemen hiermee geen vertraging oploopt?

“Klopt. Ze hebben gekozen voor een paus die dit ministerie, om het zo maar even te benoemen, de afgelopen jaren geleid heeft. Hij is op dit onderdeel goed ingewijd. Mocht dit straks aan de orde komen, dan kan hij zeggen, hè, die casus ken ik. Alles is voorbereid en er kan snel getekend worden. Dat zou voor ons heel gunstig kunnen zijn.”

Afgelopen weken was er veel belangstelling voor datgene wat in het Vaticaan gebeurde. Bij sommige inwoners roept het wellicht de vraag op hoe je een nieuwe paus kunt worden. Stel dat je nu 10 jaar oud bent. En je hebt die ambitie. Wat moet je doen?

“Paus worden is niet vanzelfsprekend. Als je jong bent en je wilt een bepaald beroep uitoefenen dan volg je een opleiding en je behaalt een diploma. Daarmee heb je meer kans om dat uit te gaan oefenen dan als je de ambitie hebt om paus te worden. Het begint allemaal door gelovig te worden. Vervolgens moet je gewijd worden tot priester. De huidige paus is ingetreden tot een kloosterorde, maar je kunt ook priester zijn in een gewone, kerkelijke gemeente. Vervolgens is de vraag wat de kerkleiding met je doet. Je kan bijvoorbeeld gevraagd worden om pastoor te worden.”

Je hebt dus zelf niet de keuze, maar je moet opvallen en gevraagd worden?

“Klopt. Je moet altijd aangedragen worden. Stel een bisschop in jouw gebied ziet iets in je als pastoor. Dan kun je benoemd worden. Zo kun je ook toetreden tot het vicaris. Dat is de uitvoerende bestuursmacht van een diocesane bisschop, waarmee je al iets meer bestuurlijk actief wordt. Door hierin ervaring op te doen kun je uiteindelijk gevraagd worden om bisschop te worden. Bisschoppen kunnen weer advies geven over wie ze als kardinaal willen. Waarbij al deze benoemingen weer in handen liggen van de paus.”

Vanwege de benoeming van de nieuwe paus vindt er zondag een extra feestelijke mis plaats in de de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.

De Hoop was zaterdag te gast in het radioprogramma Laan & De Vries. De Hoop vertelt dat een nieuwe paus altijd een man zal zijn: