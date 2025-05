Nieuwe tenues FC Groningen: knipoog naar Oosterparkstadion

Foto: FC Groningen

De nieuwe uit- en thuistenues van de selectie van FC Groningen zijn ontworpen met een herinnering aan het Oosterparkstadion.

Komend seizoen is het 20 jaar geleden dat FC Groningen het Oosterpark verruilde voor Euroborg. Via de nieuwe tenues, geproduceerd door kledingpartner Robey Sportswear, wordt deze plek voor altijd gekoesterd. Mede daarom is het thema ‘Oosterpark’ in de shirts verwerkt.

Het shirt heeft diverse gelijkenissen met de shirts waarmee FC Groningen in de beginjaren van deze eeuw haar laatste seizoenen in het Oosterpark speelde. Het thuisshirt is voorzien van verkorte groene banen zoals in de laatste jaren aan de Zaagmuldersweg. Het uitshirt heeft de groene kleur waarmee ook in de beginjaren van deze eeuw werd gespeeld. De hekken van het Oosterpark komen terug in het patroon van de stof op het uitshirt.

De rugnummers komen uit het lettertype dat art director Thijs van den Broek in 2023 voor FC Groningen heeft ontwikkeld. De tenues zijn nu ook te koop in de FC Groningen Store en via de FC Groningen Webshop.