Nieuwe groene ontmoetingsplek in De Hoogte geopend

Foto: Albert van der Berg

In De Hoogte vond vrijdagmiddag de feestelijke opening plaats van Spoorgroen, de vernieuwde groene strook langs het spoor tussen de Van Oldebarneveltlaan en het Agnetapark. De plek is omgevormd tot een aantrekkelijk park voor de buurt.

Tijdens de feestelijke opening verrichtte wijkwethouder Carine Bloemhoff de officiële openingshandeling. Daarna droegen de wijkdichter en de eerste kinderwijkdichter van Groningen een speciaal gedicht voor. Voor kinderen was er een creatieve knutselactiviteit. Andere bezoekers konden genieten van hapjes en drankjes.

De oude groenstrook werd weinig gebruikt en was vooral een uitlaatplek voor honden. Paden sloten niet goed aan en het geluid van treinen was nadrukkelijk aanwezig. Omwonenden gaven in bijeenkomsten aan wat zij anders wilden zien. De gemeente werkte hun ideeën samen met Laos landschapsarchitecten uit tot een nieuw ontwerp.

Het nieuwe Spoorgroen heeft een doorlopend wandelpad, meer bomen en planten, en een duidelijke indeling met zitplekken en picknicktafels. Er is ook aandacht voor spelen: het speelveldje is vernieuwd, speeltoestellen zijn heringericht en er is een zonneheuvel aangelegd.

Langs het spoor zorgen extra bomen en hagen voor meer groen en minder geluid. Ook is het zicht op geparkeerde auto’s aan het oog onttrokken. Ook zijnde parkeerplekken zijn anders ingericht, maar er blijven in totaal zo’n driehonderd plekken behouden. Negen oude bomen zijn gekapt, daarvoor zijn er achttien nieuwe geplant.