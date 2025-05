Nieuwe Esperantotunnel opent donderdagmiddag

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Komende donderdagmiddag om 16.00 uur opent de Esperantotunnel, de nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers bij de plek van de voormalige Esperantokruising.

De tunnel in het Zuiderplantsoen is de nieuwe verbinding tussen de Rivierenbuurt en Herewegbuurt aan de ene kant, en De Oosterpoort en De Linie aan de andere kant. De oude Esperantokruising werd vijf jaar geleden gesloten, omdat er meer treinen gingen rijden tussen station Groningen en Groningen Europapark.

Het duurde lang voor de tunnel er kwam. Dat kwam vooral door de aanleg van een tijdelijke ringweg. De tunnelbak lag al sinds 2017 klaar, maar kon pas worden afgebouwd na het slopen van de oude ringweg in 2024.

In de onderstaande video vertellen clustermanagers Jeroen Reessink (Aanpak Ring Zuid) en Durk Boonstra (Combinatie Herepoort) meer over de tunnel en laat Oosterpoort-bewoonster Marlieke van de Oos weten waarom ze zo blij is met de nieuwe tunnel.