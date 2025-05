Nieuwe Esperantotunnel nog geen dag na opening al beklad met graffiti

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De Esperantotunnel in Groningen is nog geen dag open of de onderdoorgang is al beklad met graffiti.

De officiële opening was donderdagmiddag om 16.00 uur en aan het einde van vrijdagnacht was al de eerste graffiti te zien in de tunnel.

Vrijwel alle grote bouwwerken die de afgelopen jaren werden opgeleverd werden meteen beklad. Ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg, het viaduct van de Brailleweg en Dudok aan het Diep werden kort na oplevering besmeurd met verf.

De nieuwe tunnel verbindt het Zuiderplantsoen met de wijken Rivierenbuurt, Herewegbuurt, De Oosterpoort en De Linie voor fietsers en voetgangers. De tunnel vervangt de oude Esperantokruising, die vijf jaar geleden dichtging door extra treinverkeer tussen station Groningen en Europapark. De bouw duurde lang. De tunnelbak lag al sinds 2017 klaar, maar kon pas in 2024 worden afgebouwd na de sloop van een tijdelijke ringweg.