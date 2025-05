Nieuwe bustunnel razendsnel op zijn plek bij Hoofdstation

Foto: Joris van Tweel

Bij het Hoofdstation is vrijdagochtend de grote betonnen bustunnel op zijn plek geschoven. Dat ging razendsnel: netbeheerder ProRail en Strukton dachten tot het begin van de avond nodig te hebben voor de operatie, maar nog geen uur na de start stond het gevaarte al op zijn plek.

“Megasnel”, vertelt Amanda Reilman van Strukton. “Nog geen veertig minuutjes en hij stond al op z’n plek. Hij moet natuurlijk nog op de grond gaan zakken en dus echt neergezet worden. Maar hij staat al op een goede locatie.”

Het spektakel trok veel bekijks van bouwers en belangstellenden. “Hier hebben we keihard naartoe gewerkt”, zegt Reilman. “Niet alleen in deze drie weken, maar natuurlijk over een veel langere periode. Maar dan zo’n moment als dit, daar wil ik wel bij zijn.”

Zakken

Gerrit Wessels van ProRail vult aan dat hert werk nog niet helemaal klaar is: “Hij staat nog een meter boven het aardniveau. Als hij daar echt op de goede positie staat, dan gaan we hem naar beneden laten zakken,” zegt Wessels.

Als duidelijk is dat de ondergrond het gewicht van de tunnel goed aankan, is de operatie aan het begin van de avond echt klaar. Wessels kijkt daar vol vertrouwen naar uit: “Het is altijd weer een leuk moment dat een betonnen kolos van bijna 1900 ton op zijn plek gereden wordt. We doen het best wel vaak, maar het blijft gewoon uniek.”

Foto: Joris van Tweel

Schuiven onvermijdelijk

De tunnel is gebouwd op de bouwplaats ten zuiden van de sporen. Vrijdagochtend werd het gevaarte met zestien zware wagens naar zijn plek gereden. De verplaatsing was nodig, omdat de tunnel niet direct onder de sporen kon worden gebouwd. Dat zou het treinverkeer lang stilleggen. Ook de Blauwe Brug, de loopbrug die tot voor kort de perrons verbond, stond in de weg.

“Stel, je zou zo’n tunnel ter plekke gaan bouwen, dan ben je gewoon een half jaar onderweg”, legt Wessels uit. “Dat zou betekenen dat het station een half jaar met de trein niet bereikbaar is.” Reilman vult aan: “We hebben 64 dagen om tijdens deze hele buitendienststelling alle werkzaamheden te verrichten. Door op deze manier de werkzaamheden te doen, dus de tunnel in te rijden, zorgen we ervoor dat we binnen de tijd weer klaar zijn.”

‘Alles op schema’

Volgens Reilman begint op 14 juni weer een belangrijke fase in het bouwproject bij het Hoofdstation. Dan wordt aan de westzijde van het station gewerkt aan nieuwe sporen. De treinen richting Roodeschool, Delfzijl en Leeuwarden rijden dan een maand lang niet vanaf het Hoofdstation.

Op 12 juli moet het Hoofdstation weer helemaal open zijn, inclusief de nieuwe voetgangerstunnel onder de sporen. Volgens Reilman ligt alles daarvoor op schema: “Het gaat echt heel goed. En natuurlijk zijn er wel wat dingen waar je soms tegenaan loopt, maar dat kan allemaal opgelost worden. De reiziger kan erop vertrouwen dat ze binnen de tijd weer gewoon hier op de trein kunnen stappen.”