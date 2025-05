Nieuwe beweegroute voor ouderen geopend in Lewenborg

Foto: Rieks Oijnhausen

In Lewenborg is maandagochtend een speciale wandel- en beweegroute voor ouderen geopend. Ook oud-topsporter Olga Commandeur en wethouder Inge Jongman deden mee.

De opening begon met warming-up op het winkelplein voor Het Dok. Daarna gingen de eerste deelnemers op pad langs de route. Onderweg werden verschillende beweegoefeningen uitgevoerd. Na de wandeling was er koffie en thee bij Het Dok.

De route werd bedacht door Platform Ouderen Lewenborg en andere oudere buurtbewoners. Langs de route staan houten palen met QR-codes. Wie deze scant met een telefoon, krijgt een beweegoefening te zien. Deze oefeningen wisselen regelmatig, zodat een tocht langs de route elke keer anders is.

De wandeling is geschikt voor iedereen, ook als je een rollator of rolstoel gebruikt. De route kan alleen worden gelopen, maar er zijn ook wandelcoaches voor wie liever in een groepje loopt.