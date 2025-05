Nieuwe basisschool in Suikerzijde opent pas in 2028, maar start dit jaar al met kleuters aan Parkweg

De nieuwe basisschool OBS Suikerzijde in Groningen opent pas in 2028 in de wijk Suikerzijde, maar start dit jaar al met onderwijs.

Vanaf schooljaar 2025-2026 komt er een instroomgroep voor kleuters (groep 1 en 2) in het bestaande schoolgebouw van ODS de Starter aan de Parkweg.

OBS Suikerzijde wordt een openbare basisschool waar gewerkt wordt met de daltonmethode. Kinderen die nu instromen, krijgen later voorrang bij de kinderopvang binnen de school. Oudere broertjes en zusjes kunnen straks meeverhuizen.

De bouw van het nieuwe schoolgebouw in de Suikerzijde is nog niet begonnen. Het is de bedoeling dat deze in 2028 opent. De school wil samen met ouders en buurtbewoners werken aan het ontwerp van de nieuwe locatie.

Meer informatie over OBS Suikerzijde en de instroommogelijkheid is te vinden op de website van de nieuwe school.