Nieuw schoolgebouwen Noorderpoort komen in eigen park naast Stadspark

Impressie via LAOS en AAS

Op een grasveld naast het Stadspark in Groningen wil Noorderpoort twee nieuw schoolgebouwen gaan bouwen voor de opleidingen Kunst & Multimedia. Opvallend is dat rond de twee nieuwe gebouwen aan de Verzetsstrijderslaan een openbaar park wordt aangelegd.

De oude situatie (links) en de plannen op de kaart.

De twee nieuwe gebouwen komen op het eigen terrein van Noorderpoort, vlak naast het bestaande schoolgebouw aan de rand van het Stadspark. De gebouwen zijn elk apart, met tussen hen in een open buitenruimte die gebruikt kan worden voor lessen, ontmoetingen en ontspanning. Samen zijn ze ongeveer 5.000 m² groot. De omgeving krijgt een natuurlijke inrichting met gras, bloemen en nieuwe bomen.

De hoofdentree ligt aan de parkzijde, zodat studenten via het park naar binnen lopen, wat zorgt voor een prettige en veilige toegang. Een tweede ingang aan de noordkant grenst aan het parkeerterrein aan de Verzetsstrijderslaan. Parkeren gebeurt deels onder een van de gebouwen, zodat er zoveel mogelijk groen behouden blijft.

De nieuwe gebouwen in een nieuw parkje – Impressies via LAOS en AAS

Rondom het gebouw komt een parkachtige zone. Hier blijft het sportveld liggen en wordt het onderdeel van een groene verbinding tussen de wijk Laanhuizen en het Stadspark. Tussen het nieuwe gebouw en het huidige bestuursgebouw komt een openbaar parkje. Daarin komt onder meer het basketbalveldje terug wat er nu al ligt.

Dit parkgebied wordt uiteindelijk eigendom van de gemeente Groningen, die ook verantwoordelijk wordt voor het onderhoud ervan. Noorderpoort blijft eigenaar van het schoolgebouw en het direct omliggende terrein.

Veel plek voor groen rond de gebouwen – Impressies via LAOS en AAS

Het oude monumentale pand van Noorderpoort, het gebouw wat in 1958 werd gebouw als kweekschool (en later de ALO), is volgens Noorderpoort niet meer geschikt om de opleidingen voor bijvoorbeeld fotograaf, acteur en mediavormgever te geven. Noorderpoort is, ondanks de nieuwbouw, wel van plan om onderwijs te blijven geven in het oude pand.

De gemeenteraad moet nog instemmen met een nieuwe omgevingsvergunning voor het terrein. Daarna volgt nog een reguliere vergunningsprocedure. Als er geen bezwaren of juridische procedures zijn, kan de bouw in 2027 beginnen. De oplevering van het gebouw is dan gepland voor de start van het schooljaar 2028-2029.