Nieuw BuurtBankje in Diamantpark Vinkhuizen

Foto: Emma Bel

Het Diamantpark in Vinkhuizen heeft sinds zaterdag een nieuw BuurtBankje naast de kiosk in het Diamantpark.

De plaatsing van het bankje werd zondag gevierd tijdens BuurtBankjesDag. Bezoekers kregen thee en zelfgebakken lekkers van vrijwilligers en buren.

Het bankje is bedoeld als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en kwam er dankzij een actie van het Univé Buurtfonds en Stichting De Buurt. Emma Bel, secretaris van Kiosk Diamantpark, schreef het park in en kreeg bericht dat ze een van de winnaars was.

De kiosk in het Diamantpark is al zes seizoenen een ontmoetingsplek in de wijk. Vooral ouderen maken er graag gebruik van. De kiosk is open van april tot en met september, van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Elke laatste zondag van de maand is er een activiteit.