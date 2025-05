Navigators S.G. organiseert 5e editie Vismarktdiner voor Stadjers

foto: Rieks Oijnhausen

Studentenvereniging Navigator organiseerde maandag de vijfde editie van het Vismarktdiner. Honderden Stadjers konden genieten van een gratis diner met live muziek.

“Het diner is bedoeld om verbinding te creëren in de Stad”, vertelt Simon van Dooren van N.S.G. bij OOG Ochtendshow. “In de samenleving zie je dat de polarisatie toeneemt. Ook zie je de eenzaamheid toenemen. Met het diner zullen we deze grote problemen niet oplossen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren om het een beetje de goede kant op te duwen.”

Iedereen mocht zich aanmelden bij het diner, zo hoopt de organisatie mensen met verschillende achtergronden te trekken, waaronder dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond, internationale studenten, vluchtelingen en gezinnen. De gasten mogen zelf bepalen naast wie en tegenover wie ze zitten. “Het doel is ook dat je met mensen spreekt die je normaal niet zou tegenkomen.”

Er waren verschillende maaltijden, verzorgd door twee verschillende restaurants, waaronder een Syrisch restaurant uit de Stad. Het diner is met geld van sponsoren en collectes van kerken bekostigd.