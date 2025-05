Natuurbeleeftuin in Oosterparkwijk feestelijk geopend

Foto via Bewonersorganisatie Oosterpark

Aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk is woensdagmiddag een nieuwe natuurbeleeftuin geopend. De tuin ligt naast IKC Borgman en is bedoeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de natuur.

De opening vond plaats op 14 mei, in het bijzijn van alle leerlingen van de school. Schooldirecteur Laura Schaap en wethouder Carine Bloemhoff spraken tijdens de feestelijke bijeenkomst. Daarna plantten ze, samen met een aantal kinderen, een boom in de nieuwe tuin.

In de natuurbeleeftuin kunnen kinderen spelen, graven en ontdekken. Zo leren ze hoe de natuur werkt. Spelen in het groen is niet alleen leuk, maar ook goed voor hun ontwikkeling. Ze gebruiken hun fantasie, leren samenwerken en zoeken samen naar oplossingen.