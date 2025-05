Natuur krijgt in gemeente een stem: “We willen een krachtig instrument”

De natuur in de gemeente krijgt een stem wanneer zich in een gebied ontwikkelingen voor gaan doen. Een initiatiefvoorstel van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij voor het Noorden en Student & Stad kreeg woensdag een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Andrea Poelstra van D66: “Door de natuur een stem te geven, denken we aan toekomstige generaties. Dit is niet alleen in het belang van de aarde, maar juist ook voor toekomstige jongeren. In Nieuw-Zeeland heeft eerder dit jaar de Whanganui-rivier dezelfde rechten gekregen als de mens. Door dit te doen ontstaat de mogelijkheid om de belangen van een rivier vanaf het begin mee te nemen. Bij de aanleg van een brug over deze rivier zouden de natuurlijke belangen dan direct meegenomen kunnen worden. Dat is belangrijk in een tijd waarin de biodiversiteit onder druk staat. De natuur verdient het om te worden verdedigd. Eigenlijk zou de natuur dit zelf moeten kunnen. En als de natuur zelf een stem had, dan had ze ook allang om hulp gevraagd.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Is dit het juiste middel?”

Het geven van een stem aan de natuur kan op verschillende manieren. Door de natuur rechten te geven. Of door een voogd aan te wijzen die opkomt voor de natuur. Bij verschillende fracties zijn er wel wat zorgen. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Het inhoud en doel zijn duidelijk. Als mensheid hebben we een grote verantwoordelijkheid om de schepping van God te onderhouden als rentmeesters. Er is een verandering nodig in de manier hoe we met natuur omgaan. Maar mijn fractie vraagt zich af of dit het juiste middel is. Het advies van de wethouder suggereerde een eerste analyse van het voorstel op mogelijke haken en ogen, maar dit zien we niet direct terug in het concrete plan. Er wordt immers gesproken over het onmiddellijk aanwijzen van gebieden die een stem zouden moeten krijgen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Dit is een farce”

Volgens Poelstra klopt dat niet: “We willen in twee stappen gaan werken. Als eerste vragen we naar een juridisch kader. Hoe kun je dit voorstel zo goed mogelijk in positie brengen zodat je het zo effectief mogelijk kunt gebruiken? Daarna willen we met inwoners en kennisinstellingen in gesprek over hun wensen. Welke plekken in de gemeente verdienen volgens hen zo’n status?” Ietje Jacobs-Setz van de VVD is tegenstander: “De natuur is het beschermen waard. Dat is niet het punt van de discussie. Maar wat we hier doen is niet de natuur een stem geven, maar iemand die dit namens de natuur gaat doen. Het is een farce. Ook omdat we zoiets nu ook al doen. Het esdal bij Haren bijvoorbeeld. Daar is een stichting die voor de belangen van dit gebied opkomt. Met dit voorstel tuigen we een groot, log systeem op. Het gaat enorm veel werk kosten. Terwijl de natuur nu ook al beschermd wordt door allerlei belangenorganisaties. Het is een kostenverslindend project.”

Jalt de Haan (CDA): “We gaan pionieren in een tijd waarin de financiële situatie van de gemeente wankel is”

Kelly Blauw van de PVV sluit zich bij Jacobs-Setz aan: “Dit voorstel schiet zijn doel voorbij.” Jalt de Haan van het CDA: “Rentmeesterschap is belangrijk voor toekomstige generaties. We willen dat onze toekomstige aarde leefbaar is. Maar is de vorm waar we nu voor kiezen de juiste aanpak en manier? Dat vragen we ons af. We gaan pionieren in tijdens waarin de financiële situatie van de gemeente wankel is.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “We willen een krachtig instrument”

Een heel ander geluid klinkt er door in de woordvoering van Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij steunen dit voorstel van harte. Wel hebben we een aantal aandachtspunten. De juridische complexiteit roept vragen op. En hoe kiezen we de stem die namens de natuur spreekt? En hoe sturen we dit aan? Mijn fractie wil niet dat wat we nu op gaan zetten louter symbolisch wordt. Wij denken dat het heel goed kan zijn dat je ook een rechtszaak aan kunt spannen die er toe doet. Dat je een krachtig instrument in handen krijgt.” René Staijen van Groep Staijen: “Het lijkt me heel interessant om te kunnen zien hoe we dit kunnen borgen.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Dit heeft meer tijd nodig dan drie maanden”

Ook wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) is enthousiast: “Er zijn verstandige opmerkingen gemaakt vanavond. Die gaan we meenemen. Ondanks bezwaren die wij ook zien, is dit belangrijk. Wel wil ik aangeven dat het uitwerken van de eerste en tweede fase meer tijd in gaan nemen dan de drie maanden die in het voorstel worden genoemd. Wij willen ons hier niet makkelijk van af gaan maken. We willen dit goed analyseren.” Poelstra geeft aan het belangrijk te vinden dat de snelheid er in gehouden gaat worden.

Uiteindelijk wordt het voorstel met ruime meerderheid aangenomen. Van de 42 raadsleden stemmen er 37 voor. De fracties van CDA, VVD en PVV stemmen tegen.