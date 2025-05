Nacompetitie tegen degradatie dreigt voor GVAV, Stadspark op weg naar periode

SC Stadspark-VV Annen 2 (Foto Martijn Minnema)

GVAV Rapiditas en Forward hielden het zondag in de tweede klasse H op een remise. Een klasse lager is SC Stadspark heel dicht bij nacompetitie voor promotie.

In de tweede klasse H werd GRC Groningen kampioen. Het verslag staat hier.

GVAV Rapiditas en Forward speelden tegen elkaar en het werd 1-1. Nacompetitie tegen degradatie is voor GVAV nu wel erg dichtbij. Forward staat in de middenmoot.

In de derde klasse O won Stadspark bij ASVB met 4-0. Winston Bendt maakte er drie. Stadspark is nu bijna zeker van nacompetitie voor promotie. In de laatste wedstrijd speelt Stadspark thuis tegen rode lantaarndrager Muntendam.

Groninger Boys verspeelde de periodekansen omdat het thuis met 5-3 verloor van Stadskanaal. Groninger Boys kan alleen nog in theorie een periodetitel pakken. Stadspark is derde in de reguliere stand en Groninger Boys achtste.

In 4B won Engelbert met 7-2 van Groen Geel. Engelbert is achtste. Groen Geel speelt zo goed als zeker nacompetitie tegen degradatie.