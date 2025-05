Nacompetitie tegen degradatie dreigt voor GVAV, periode voor Stadspark

Foto Andor Heij: GVAV - GRC

GVAV Rapiditas kan nacompetitie in de tweede klasse H tegen degradatie nauwelijks meer ontlopen. SC Stadspark verzekerde zich in de derde klasse O van nacompetitie voor promotie.

GVAV speelde zondag in Westerbork met 0-0 gelijk tegen de nummer twee VKW. Door het punt is directe degradatie afgewend. Want kampioen GRC Groningen won de uitwedstrijd tegen Gorredijk met 4-2. Gorredijk is daardoor met Jubbega gedegradeerd.

Nacompetitie tegen een gang naar de derde klasse is wel dichtbij. In de laatste wedstrijd speelt GVAV thuis tegen Alcides. GVAV heeft drie punten achterstand op Peize. Peize speelt in de laatste ronde tegen Jubbega, dat dit seizoen nog maar drie punten verzamelde uit remises.

Forward verloor thuis met 4-2 van Oldeholtpade. Forward is achtste en kan zich opmaken voor nog een seizoen tweede klasse.

Derde klasse

In de derde klasse O speelde SC Stadspark in de laatste wedstrijd thuis gelijk tegen hekkensluiter Muntendam 2-2. Door het punt eindigde Stadspark in de derde periode als tweede achter Stadskanaal dat al een periodetitel had. Stadspark mag daardoor promotiewedstrijden spelen. Winston Bendt en Jasper de Vries maakten na rust een 2-0 achterstand goed.

Groninger Boys won in Zeijen met 3-2 van kampioen SVZ. Groninger Boys eindigde als zesde.

Vierde klasse

Groen Geel speelt definitief nacompetitie tegen degradatie naar de vijfde klasse. Groen Geel verloor thuis met 3-0 van de bijna kampioen Actief. Groen Geel had weinig in te brengen en mocht blij zijn dat de score niet hoger uit viel. De Groningers staan twaalfde en voorlaatste.

Engelbert verloor met 3-1 bij Gasselternijeveen en is tiende. Engelbert speelt volgend seizoen opnieuw in de vierde klasse. Er is nog één ronde te gaan.