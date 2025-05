Nachtwerkzaamheden zuidelijke ringweg en A28 zorgen volgende week voor afsluitingen en geluidsoverlast

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Komende week voert Combinatie Herepoort vier nachten lang werkzaamheden uit aan de zuidelijke ringweg en de A28. Door de werkzaamheden zijn er grootschalige wegafsluitingen en omleidingen. Ook is er kans op geluidsoverlast voor omwonenden.

De werkzaamheden vinden plaats in de nachten van maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag.

Er worden verschillende restpunten aangepakt, waaronder het aanleggen van elektriciteitskabels, het controleren van armaturen, het plaatsen van botsbeschermers op tussenmuren en het aanpassen van detectielussen. Ook worden grasbetonstenen aangebracht, geleiderails en wegwijzers aangepast en asfalt gezaagd.

Forse geluidsoverlast mogelijk

De werkzaamheden kunnen flink lawaai maken. Het zagen van asfalt duurt per locatie ongeveer 30 minuten en maakt veel herrie. Ook het zagen van grasbetonstenen is luid, omdat de stenen op maat gezaagd moeten worden en de ondergrond wordt aangetrild.

Bij het plaatsen en aanpassen van botsbeschermers en geleiderails is geluid van machines en metaal-op-metaal mogelijk. Schroeven moeten worden los- en vastgemaakt, wat extra geluid geeft.

Omdat het ’s nachts rustiger is, is het lawaai beter hoorbaar dan overdag. Dit kan verstorend zijn voor omwonenden. Directe omwonenden zijn vorige week per brief geïnformeerd over deze overlast, stelt Aanpak Ring-Zuid.

Afsluitingen en omleidingen

Op maandagavond om 22.00 uur gaat de afrit Centrum bij het Julianaplein dicht. Ook sluiten de verbindingsbogen bij het Julianaplein richting Assen en vanuit Drachten naar Assen. Verder is de A28 vanaf Groningen-Zuid afgesloten en is de Brailleweg-oprit richting Assen dicht. De Europaweg is afgesloten voor rechtdoor verkeer stad in en uit, maar de op- en afritten blijven open. Ook de aansluiting bij Westerbroek is dan afgesloten.

Dinsdag sluit de A28 na Groningen-Zuid in de avond en nacht, inclusief de op- en afritten bij Groningen-Zuid. Ook de afrit Centrum vanaf de A28 is dicht. De ringweg-oprit bij Brailleweg/Vondellaan richting Hoogezand sluit af en de afrit Zuidoost op de ringweg gaat ook dicht.

Tijdens de woensdagavond en -nacht is de afrit Centrum en de verbindingsboog richting Assen dicht op de ringweg vanuit Drachten. Ook de afrit Centrum van de A28 sluit. De Vondellaan richting het centrum is afgesloten. Verder is de A7-oprit bij het Stadspark richting Drachten dicht.

Donderdagavond sluit de verbindingsboog van de A28 richting Drachten en Ring West. Ook is de afrit Europaweg vanuit Hoogezand dicht. De verbinding van Ring West vanuit Paddepoel naar de A7 richting Drachten is afgesloten. Daarnaast is de afrit Groningen-West, ook wel ‘hoefijzer’ genoemd, vanaf het Julianaplein dicht.

Omleidingen via ‘rondje ringwegen’ en met borden

De wegafsluitingen vinden steeds plaats de avond vanaf 22.00 uur, als er minder verkeer op de weg is. Dit duurt tot de volgende ochtend 06.00 uur.

De omleidingen lopen hoofdzakelijk via de andere ringwegen. Kom je een afzetting tegen, volg dan de omleidingsroutes op de bekende gele borden.

Op de onderstaande kaartjes zie je wat er, in welke nacht, is afgesloten en waarom.