Musicus en kunstschilder Willem Wolthuis ontvangt Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Mirjam van 't Veld reikt Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Willem Wolthuis. Foto: Rieks Oijnhausen

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld reikte maandagavond een Koninklijke onderscheiding uit aan Willem Wolthuis. De uitreiking vond plaats tijdens de presentatie van zijn biografie bij boekhandel Boomker in Haren.

Wolthuis (85) krijgt zijn onderscheiding voor zijn verdiensten als muzikant en kunstenaar. Hij studeerde gelijktijdig aan het conservatorium en kunstacademie Minerva.

Verleden

In 1963 werd Wolthuis aangenomen als eerste violist in het toenmalige Noordelijk Filharmonisch Orkest (nu het Noord Nederlands Orkest). Daarnaast was hij actief als violist in diverse ensembles en orkesten, waaronder het Gronings Salonorkest Pluche, Romanesca, de Society JazzBand en Swing du Nord.

Naast zijn klassieke achtergrond heeft Wolthuis veel affiniteit met jazz. Zijn interesse voor Roma- en Sintimuziek heeft hij doorgegeven aan verschillende generaties musici.

Als kunstschilder heeft Wolthuis onder andere een schildering gemaakt van de Diepenring van Groningen. Ook is hij verantwoordelijk voor het schilderij van de stationshal in Groningen. Wolthuis heeft daarnaast gestreden voor het behoud van het Sipshuisje aan de Uurwerkersgang.

Heden

Op dit moment zet Wolthuis zich vrijwillig in voor Wooninitiatief Fundament. Dit is een wooninitiatief opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Hij geeft muziek- en schilderlessen aan de bewoners.