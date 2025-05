Musicalconcert Patrimonium al dagen van tevoren uitverkocht: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Foto: ingezonden

Concerten van Harmonie Patrimonium worden doorgaans goed bezocht. Komende zaterdag voert de harmonie ‘This is the greatest show’ op. Dirigent Arjen Wassink vertelt dat het concert al dagenlang uitverkocht is.

Arjen, hoe bijzonder is het dat een concert dagen van tevoren al uitverkocht is?

“Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Voor dit concert hebben we er ook specifiek voor gekozen dat geïnteresseerden in de aanloop kaartjes konden kopen. Je hebt het over een duur project, waar we subsidie voor hebben ontvangen. Bij zo’n aanvraag hoort een plan hoe je het rendabel denkt te krijgen. Dat is spannend, maar de verkoop liep erg hard. Aanvankelijk hadden we 150 kaartjes beschikbaar gesteld. Vanwege de animo hebben we dat uitgebreid met 25 en later nog eens met 25, waardoor we zaterdag tweehonderd betalende bezoekers in de zaal hebben zitten.”

Hoe is de populariteit te verklaren?

“Het gaat om een musicalconcert. We gaan dus musicals laten horen. We weten dat dit genre populair is. Er is veel vraag naar. Dat is denk ik één van de redenen. Een andere reden is dat we als Patrimonium ook echt wel stapjes gezet hebben om het publiek hier op te attenderen. Een concert van een fanfare- of showband trekt niet direct volle zalen. Maar de bezoekers mogen komende zaterdag bij ons meezingen. Ik denk dat die formule aanspreekt.”

Hoe is het idee ontstaan om een musicalconcert te gaan geven?

“Een klein jaar geleden heb ik dit samen met mijn vrouw bedacht. Wij zijn alle twee helemaal dol op musicals. Regelmatig gaan we naar Martiniplaza, en soms naar Scheveningen, om daar producties te bekijken. Op een gegeven moment vroegen we ons af of we met Patrimonium musicalnummers konden gaan spelen. Ik heb dat bij het bestuur neergelegd, en zij waren enthousiast.”

Wat kunnen we zaterdag verwachten? Hoe komt het eruit te zien?

“Het orkest staat centraal en er zal veel gezongen worden. We hebben een projectkoor bestaande uit achttien personen. Daarnaast hebben we twee solisten: Timna Hacquebord en Stephan Mooijman. Zij zijn professionele musicalzangers. En een andere naam die genoemd moet worden is die van Mariateresa Gallichio. Zij is pianiste en doet een deel van de begeleiding.”

Je bent dirigent, maar je hebt ook de arrangementen gecomponeerd hè?

“Voor een harmonieorkest waren er al veel arrangementen op het gebied van musicals te vinden. Maar de combinatie met koor en zangers is best wel uniek. Om het heel simpel uit te leggen: ik heb de arrangementen aangepast. Ik heb ze meerstemmig gemaakt zodat ze met koor en solisten gespeeld kunnen worden. Voor sommige stukken betekende dit dat er flink gesleuteld moest worden. Ik ben hier in december mee begonnen. Ik ben begonnen met de stukken voor het orkest, met het idee dat zij snel konden starten met repeteren. Kort daarna is ook het koor erbij gekomen.”

Hoeveel repetities zijn er geweest om dit onder de knie te krijgen?

“Half februari had het orkest de eerste repetitie. Uiteindelijk zijn er dertien repetities geweest en is er ook een middag met de zangers geweest. Dat is in totaal zo’n dertig uur, waarbij er uiteraard thuis ook nog geoefend wordt. En ook het koor en de solisten hebben diverse keren geoefend. Komende donderdag gaan we voor de laatste keer oefenen. Dan gaan we het hele concert doorlopen. We hebben niet alles dood gerepeteerd. De voorbereiding is goed geweest en ik heb er alle vertrouwen in dat we iets heel moois neer gaan zetten.”

Als je naar het programma kijkt. Wat zijn de grootste uitdagingen?

“Dat zijn een aantal stukken, het openingsnummer bijvoorbeeld. Dat heet ‘The Greatest Show’, en dat is best wel een poppy-nummer dat zich niet makkelijk leent voor een harmonie. Het orkest moet daar echt hard werken. Maar ook de ‘Medley Jesus Christ Superstar’. Het orkest speelt dat al wat langer. Doordat we het nu met koor zingen, is het arrangement aangepast. Het tempo ligt bijvoorbeeld anders, waardoor het orkest moet wennen aan deze stijl. En de grote uitsmijter is werk uit de oermusical ‘The Lion King’. Dat is een lastig arrangement waarbij het koor flink aan de bak moet. Zowel het koor als het orkest moeten gedurende het concert hard werken. Het is voor niemand een makkelijke klus.”

Het concert vindt plaats in het Harens Lyceum aan de Kerklaan. Een bijzondere locatie…

“Dat heeft een mooi verhaal. Vorig jaar hebben we een optreden gegeven met de schoolband van het Harens Lyceum. Dat was ontzettend leuk. We ontdekten toen ook dat het een hele mooie en fijne plek is om te spelen. Het gebouw heeft een fijne uitstraling. Alles wat we nodig hebben, is daar aanwezig. Er is een tribune, er is een mooi podium, en de zaal beschikt over een erg goede licht- en geluidinstallatie. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat we hier kunnen optreden.”

Als een concert in de voorverkoop goed loopt, dan worden er extra avonden toegevoegd. Zijn jullie dat ook van plan?

“We hebben daar wel over nagedacht, maar dat doen we niet. We laten het bij deze ene avond. Dat komt omdat het schoolgebouw niet altijd beschikbaar is. En daarnaast moet het ook in de agenda passen van alle muzikanten en zangers. Hoe verleidelijk het ook is, het blijft bij deze ene uitverkochte avond.”

Nu hoorde ik je vertellen dat het publiek mag meezingen. Nu wil ik niet voor eigen parochie preken, maar is dat wel zo verstandig?

“Haha. Iedereen mag meezingen. We vinden het leuk als dit gedaan gaat worden. Het programma leent zich er voor. En aan de hand van het koor moet het helemaal goed gaan komen. De avond moet een feestje worden.”