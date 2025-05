Motorrijder gewond bij botsing met personenauto Europaweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Europaweg is een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de kruising met de Griffeweg. “Een motorrijder is in botsing gekomen met een personenauto”, vertelt Ten Cate. “Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, is onbekend. De motorrijder is door de botsing ten val gekomen en raakte gewond. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd en daarna is deze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was één rijstrook van de Griffeweg richting het UMCG afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor weggesleept.