Monument voor stadshistoricus Beno Hofman onthuld in Noorderplantsoen

Foto: Paul Blom

Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag het monument ter nagedachtenis aan stadshistoricus Beno Hofman onthuld in het Noorderplantsoen. Het monument is te vinden tussen de Noorderbinnensingel, Grote Kruisstraat en Kruissingel.

Het monument bestaat uit een kunstwerk getiteld ‘Beno’s Bron’. Beeldhouwer Gert Sennema werkt sinds augustus aan ‘Beno’s Bron’: een gemetselde put met daarin een lindeboom. De stenen voor de put zijn gedoneerd door Stadjers, elk met een eigen verhaal en afkomstig uit verschillende periodes van de geschiedenis van Groningen. Zo zijn er bijvoorbeeld steentjes van de oude Grote Markt gebruikt, maar zijn ook stenen uit Thesinge aangeleverd.

Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

Gedicht

“Rondom de lindeboom kunnen bezoekers van het plantsoen straks zitten op de bron”, vertelt OOG-verslaggever Paul Blom. “Op de bron vinden ze ook het gedicht van Kasper Peters dat voor de uitvaart van Hofman is geschreven. De tekst was met hout afgedekt. De familie mocht bij de onthulling het hout weghalen. Daarna werd iedereen uitgenodigd om de boom water te geven.” Ook waren er toespraken te horen van onder andere locoburgemeester Carine Bloemhoff (PvdA).

Beno Hofman

Beno Hofman overleed op 28 december 2023 op 69-jarige leeftijd. De stadshistoricus schreef tal van boeken en artikelen, maakte video’s en een podcast. Op veel monumenten in de stad valt een omschrijving van zijn hand te lezen. Daarnaast was Hofman meer dan twee decennia lang een van de boegbeelden van OOG, onder meer dankzij de ruim vierhonderd uitzendingen van ‘Beno’s Stad’ die hij maakte voor de omroep.

Afgelopen donderdag werd het monument geplaatst in het Noorderplantsoen. Verslaggever Ruben Feiken maakte er een reportage over: