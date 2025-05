Molens dit weekend geopend tijdens Nationale Molendag

De molen Germania in Thesinge. Foto: Google Maps

Een groot aantal molens in de gemeente is dit weekend geopend tijdens de Nationale Molendag. Het doel van deze dagen is om de molens zichtbaarder te maken.

In de gemeente zijn verschillende molens in beheer bij natuurorganisatie Het Groninger Landschap: “Het Nationaal Molenweekend vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van mei”, laat Het Groninger Landschap weten. “Het is een unieke kans om bijzondere molens te bezoeken en te luisteren naar de verhalen van molenaars.” Tijdens een bezoek word je rondgeleid en wordt er verteld over het ambacht en de werking van de molen.

Zo is dit weekend De Lagelandster bij Garmerwolde zowel op zaterdag als zondag geopend. De Germania in Thesinge is alleen op zaterdag geopend, en de Fram in Woltersum het hele weekend. De Fram is een houtzaagmolen die in 1867 werd gebouwd als houtzaag-, koren- en pelmolen. De molen is vernoemd naar het schip Fram van de Noorse ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen. De molen is naast de Bovenrijge in Ten Boer de enige nog werkende zaagmolen in de provincie. Eerder vertelde de molenaar dat er op een normale weekenddag zo’n tien bezoekers komen, maar tijdens de Nationale Molendag kan dit aantal oplopen tot wel vijftig.

De eerste Nationale Molendag werd gehouden in 1973. Dit gebeurde toen vanwege de vijftigste verjaardag van De Hollandsche Molen. Meer informatie over de molens die dit weekend geopend zijn, vind je op deze website.