Molenaarsvak wint aan populariteit: “Het is niet meer zo oubollig”

De Zuidwendinger bij Vierverlaten. Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59618784

Dit weekend vond het Nationale Molenweekend plaats. Diverse molens in de gemeente openden hun deuren voor geïnteresseerde bezoekers. Wat opvalt is dat het aantal jonge mensen dat interesse heeft in het ambacht aan het toenemen is.

“Op zaterdag was de Zuidwendinger bij Vierverlaten geopend”, vertelt molenaar Anja Hoogduin. “De Zuidwendinger is een poldermolen. Hoewel er ook een gemaal in het gebied is, kan de molen ingezet worden om water te verplaatsen. Vanwege de droogte is dat nu echter niet nodig. De dag verliep boven verwachting. Normaal heb ik tijdens zo’n weekend één of twee bezoekers. Maar dit keer mocht ik dertien geïnteresseerden ontvangen.” De oorzaak ligt bij het recht van overpad. “Om bij de molen te komen moet je over het terrein van een woning. Je moet letterlijk langs het keukenraam lopen. De vorige bewoners vonden dat niet prettig, wat ik me goed kan voorstellen. De huidige bewoners hebben er minder problemen mee ook omdat zij een houtzagerij op hun terrein hebben die op zaterdag geopend is. Met hen maak ik van tevoren afspraken, en dat werkt super goed.”

“In Ten Post 23 bezoekers”

Zondag was Hoogduin op de Olle Widde in Ten Post te vinden. De Olle Widde is een korenmolen die rond 1828 gebouwd werd. “Vanochtend om 09.30 uur heb ik deze molen geopend en om 16.30 uur hebben we de dag afgesloten. Daar hebben we vandaag 23 mensen mogen ontvangen. Persoonlijk kijk ik terug op twee hele geslaagde dagen. Zaterdagochtend was er wat weinig wind, maar in de middag kon er volop gedraaid worden, waarbij ik de vijzel ook actief kon laten worden. Dit is voor het publiek interessant om te zien. En ook vandaag in Ten Post kon er gedraaid worden.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Korenmolen de Olle Widde bij Ten Post. Foto: Quistnix at nl.wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061014 Korenmolen Germania in Thesinge. Foto: RomkeHoekstra – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104384364

Ben Herbrink: “Ik heb twee leerlingen op de molen”

In Thesinge was op zaterdag korenmolen Germania geopend. In de ochtend liet de wind het nog af weten, maar in de middag kon er volop gedraaid worden. “Ik heb zelf weinig hoeven doen”, zegt molenaar Ben Herbrink. “Ik heb momenteel namelijk twee leerlingen op de molen die binnenkort een toelatingsexamen gaan doen om gediplommeerd molenaar te worden. Het geven van rondleidingen en het oefenen met de molen is een ideale voorbereiding voor hen.” Herbrink geeft aan dat het gaat om leerlingen die 20 en 40 jaar oud zijn. “Ik zie dat de belangstelling toe neemt. Ook onder jongeren. En dat maakt blij.”

Anja Hoogduin: “Ambacht zit in de lift”

Hoogduin herkent het beeld: “De molen in Ten Post draaien we met een aantal molenaars. Eén van hen is Robert. Dat is ook nog een hele jonge vent die op een gegeven moment op zoek was naar een molen waar hij molenaar kon zijn. Ik denk dat je gerust kunt zeggen dat deze ambacht waar we het over hebben in de lift zit bij de jongeren. Het wordt als wat minder oubollig gezien. En heel vreemd is het misschien ook niet. Molens hebben een belangrijke rol gespeeld in hoe ons land er nu uitziet. De jonge interesse zie ik ook terug in het type bezoekers. Dit weekend heb ik bijvoorbeeld flink wat jonge gezinnen gezien.”

Foto uit 1974

Dat gebeurde ook in Thesinge. Herbrink: “Ook op onze molen ontvingen we ouders met kinderen. Kinderen die trouwens ook erg enthousiast waren. We hebben hen een bouwplaat meegegeven waarmee ze zelf een molen in elkaar kunnen knutselen. En we kwamen overigens in bezit van een mooie foto. De dochter van een vroegere molenaar kwam een foto uit 1974 van de molen langsbrengen. In dat jaar werd er een blad uitgebracht waarin elke maand een andere molen centraal stond. De foto van de Germania hebben ze uitvergroot tot een foto van vijftig bij vijftig centimeter. Die hebben we een mooi plekje gegeven in de molen. Het is een heel mooi tijdsbeeld.”

“Groninger Molenweekend tijdens Pinksteren”

Herbrink noemt de Nationale Molendagen belangrijk: “Het zijn hele mooie dagen om contacten op te bouwen. Je ziet dat bijvoorbeeld molenaars uit andere landen op deze dagen langskomen. Zo is er zaterdag op de molen in Zeerijp een molenaar uit Duitsland te gast geweest. En daarnaast zijn dit dagen waarmee je de molen echt in de spotlight zet.” Hoogduin: “Het is waardevol. En dit evenement is ook landelijk. Deze dagen zijn heel laagdrempelig om een molen te bekijken en om je te laten informeren. Straks tijdens de Pinksterdagen hebben we overigens het Groninger Molenweekend. Dan zijn specifiek de Groninger molens geopend. Dat is ook de moeite waard.”