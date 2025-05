Minister en staatssecretaris rondgeleid door Niemeyer

V.l.n.r. : Jakob Klompien (Economische Agenda), Kristiaan Capelle (MWPO), Mirjam van 't Veld (burgemeester Groningen), Minister Beljaarts (Economische Zaken), Staatssecretaris Van Marum (Herstel Groningen), Edward van der Meer (Campus Groningen), Jan Theo van der Beek (MWPO) - Foto: Casper Maas

Minister Beljaarts (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Marum (Herstel Groningen) brachten woensdag een bezoek aan Niemeyer. De bewindslieden kwamen met eigen ogen bekijken hoe de oude tabaksfabriek wordt omgebouwd tot een plek voor digitale innovatie in Noord-Nederland.

De bewindspersonen kregen tijdens de rondleiding met burgemeester Mirjam van het Veld, kwartiermaker Jakob Klompien en een aantal andere hoogwaardigheidsbekleders uitleg over de plannen die ontwikkelaar MWPO heeft met het voormalige fabriekspand.

Tijdens de tour maakten Beljaarts en Van Marum kennis met start-ups en gevestigde bedrijven uit de digitale sector, die de gemeente en de ontwikkelaar op het oog hebben om zich te vestigen in het gebouw. Daarbij werd vooral gepraat over de rol die AI moet gaan spelen bij de ontwikkelingen die in de toekomst uit de oude tabaksfabriek moeten gaan komen.

Volgens Beljaarts zijn de plannen die voor ogen zijn in Niemeyer goede ontwikkelingen, die ook elders in Nederland moeten gaan plaatsvinden: “Voor een sterke digitale economie, voor meer cyberveiligheid en om risicovolle afhankelijkheden van niet-Europese landen af te bouwen. Om die drie redenen is het essentieel dat bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden extra publiek én privaat investeren in digitale technologieën. Nederland doet dat goed, maar het kan nog beter. De samenwerking op digitaal gebied in Groningen is een aansprekend voorbeeld van hoe we hiermee verder kunnen komen.”

Na het bezoek had staatssecretaris Van Marum vooral oog voor de rol in Groningen die Niemeyer kan gaan spelen: “Vandaag heb ik met eigen ogen gezien wat dit zou kunnen betekenen voor de stad en ommeland; niet alleen kansen voor innovatieve bedrijven, maar ook voor de ontwikkeling, het benutten en behouden van talent. Zaken waar we vanuit de economische agenda hard aan werken samen met de partners in de regio.”