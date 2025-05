Minder winst voor UMCG na ‘uitschieter’ van vorig jaar, zorgen om tekorten onderwijs en onderzoek

Het UMCG heeft in 2024 een positief resultaat geboekt van 8,7 miljoen euro, op een omzet van ruim 2 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ziekenhuis over vorig jaar.

De winst werd geboekt op een jaaromzet van ruim twee miljard euro Paulina Snijders, CFO en lid van de Raad van Bestuur, laat weten daar blij mee te zijn: “We hebben een rendement nodig om blijvend te kunnen investeren en om aan de eisen van de financiers te voldoen. Om onze doelen te bereiken moet het UMCG dus financieel gezond blijven.”

De winst van dit jaar valt flink lager uit dan in 2023. Toen boekte het UMCG een onverwacht hoog resultaat van 44,8 miljoen euro. Dat kwam vooral door uitstel van bouwprojecten, waardoor er minder kosten waren. In 2024 valt de winst lager uit, mede doordat het ziekenhuis op onderwijs en onderzoek een verlies draait van 20 miljoen euro.

“Duidelijk is dat de bezuinigingen vanuit het kabinet ons hard raken”, vervolgt Snijders. “We zetten in op meer efficiency, maar ontkomen niet aan pijnlijke keuzes over wat we wel en niet kunnen doen.”

Het het positieve resultaat is voor Snijders dan ook geen reden om achterover te leunen, besluit de financieel manager van het UMCG: “Dit is wat we nu minimaal nodig hebben voor onze huidige ambities. De komende jaren zullen we echter flink moeten investeren, bijvoorbeeld in digitalisering om werkdruk en arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.”