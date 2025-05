Milieubewuste bananenman ruimt hardlopend zwerfvuil op

Foto Johannes Rienks. Paul Wayne.

Afstandsplogger Paul Wayne was donderdag in Groningen. Een plogger is een milieubewuste hardloper die tijdens de sport zwerfafval verzameld.

Daarvoor heeft Wayne een special kar om de rommel in te stoppen. Ook is zijn outfit opvallend, want hij rent in een soort bananenpak. “Als je een boodschap wilt uitdragen, moet je opvallen”, aldus Wayne.

Hij hoopt dat alle Nederlanders de moeite nemen om elke dag minimaal één stukje zwerfvuil op te ruimen. Volgens hem is dat een kleine moeite, want als alle 18 miljoen inwoners van ons land dat doen, zou het al een heleboel schelen.

Wayne kwam donderdag vanaf Assen naar Groningen. De milieubewuste hardloper ging daarna naar Leeuwarden. Hij gaat te voet alle provinciehoofdsteden langs.