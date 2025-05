Met Het Groninger Landschap wandelen door geschiedenis van de Hunzezone

Foto: Geert Job Sevink voor Het Groninger Landschap

Een wandeling maken door de geschiedenis van de Hunzezone. Zondag is dit mogelijk, waarbij een gids van Het Groninger Landschap je meeneemt en verhalen vertelt over een stuk bijzondere natuur.

Lang geleden stroomde de rivier de Hunze door het Drentse moerasgebied en het Groningse wierdenlandschap. Grote stukken van waar de rivier ooit stroomde, zijn gekanaliseerd ten behoeve van de scheepvaart. Een gedeelte van de Hunze is tussen de bedrijventerreinen in zuidoost Groningen bewaard gebleven. Het ziet er nog net zo uit als honderd jaar geleden. “Op deze wandeltocht door een groene oase ga je op zoek naar bijzondere planten en dieren”, vertelt Het Groninger Landschap. “Je hoort over de geschiedenis van de Hunze en het verhaal van Ties Dijkhuis, ‘De laatste boer van Euvelgunne’.” Dijkhuis heeft een grote rol gespeeld in het behoud van dit stuk natuur, waarbij hij het in zijn strijd opnam tegen de oprukkende stad.

De wandeling begint zondagmiddag om 14.00 uur en start tussen Rigaweg 10 en Rigaweg 16. “De tocht is 5 kilometer lang en gaat vooral over verharde paden; de gesteldheid van het terrein is goed.” Aanmelden is gratis kan via deze website.