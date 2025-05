Mes in beslaggenomen bij ruzie op Hoofdstation

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Agenten hebben vrijdagavond een mes in beslaggenomen na een ruzie tussen verschillende personen op het Hoofdstation. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde aan het einde van de avond. “Verschillende personen hadden het met elkaar aan de stok gekregen”, vertelt Wind. “Over de aanleiding van de ruzie is niets bekend. De politie reageerde snel op de meldingen. Verschillende surveillance-eenheden kwamen ter plaatse.” Op foto’s is te zien dat er meerdere politiewagens voor het station staan. “De personen zijn gecontroleerd. Daarbij is één mes in beslaggenomen.”

Niemand raakte gewond. De gegevens van de betrokken personen zijn genoteerd. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.