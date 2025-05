Meer zitplaatsen in Sprinters van en naar Groningen

Foto Andor Heij. Sprinter, trein, bij Onnen

Tweedeklas-reizigers tussen Groningen en Zwolle of Assen krijgen binnenkort meer kans op een zitplaats in de trein. NS gaat in de Sprinter-treinen een deel van de eersteklas ombouwen naar tweedeklas.

Door de aanpassing komen er landelijk in alle 190 sprinters 3.580 extra tweedeklas-stoelen bij. Dat is nodig omdat de eersteklas in Sprinters nu weinig wordt gebruikt, zelfs tijdens de spits. Slechts tien procent van de eersteklas-stoelen is dan bezet.

NS past de indeling aan op het veranderde reisgedrag na corona. Veel mensen werken vaker thuis en reizen minder met de trein. Daardoor zijn er minder forenzen en zakenreizigers. De meeste reizigers kiezen nu voor de goedkopere tweedeklas.

De verandering is onderdeel van een nieuwe afspraak tussen NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verbouwing gebeurt buiten de spits. Het gaat om de Sprinters van de types Flirt 3, SNG4 en SLT4.

NS verwacht dat in de zomer van 2026 alle 190 treinen klaar zijn. Ook na de ombouw blijft NS in de gaten houden of er genoeg plek is in de eerste klas.