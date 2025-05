Medewerkers van de RUG vliegen minder

Foto: km30192002 via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

De ambitie van de Rijksuniversiteit Groningen om minder CO2 uit te stoten door vliegreizen lijkt te slagen. Dat meldt de Ukrant.

Na een piek in het aantal dienstreizen na de coronaperiode lijken medewerkers van de RUG minder te gaan vliegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Green Office. Vorig jaar vlogen medewerkers in totaal 17 miljoen kilometer, wat gelijk staat aan 426 rondjes om de aarde.

De gemiddelde afstand per persoon was 3.438 kilometer. Dat is een afname van ruim 33 procent ten opzichte van 2023. De meest bezochte landen waren Italië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De RUG wil het aantal vliegreizen vooral verminderen om de uitstoot van CO₂ te beperken. Het plan is om in 2035 een CO₂-neutrale universiteit te zijn.

De RUG zette in 2021 de Roadmap Duurzaamheid op. Het gaat om doelen en ambities die in 2026 al gehaald moeten worden. Een daarvan is een reductie van 30 procent in de uitstoot door vliegreizen ten opzichte van 2019. Die ambitie is nog niet gehaald, maar volgens de universiteit gaat het de goede kant op.