Martini Ziekenhuis boekt veel meer winst dan vorig jaar

Het Martini Ziekenhuis maakte vorig jaar een winst van 12,1 miljoen euro, veel meer dan de 0,9 miljoen euro in 2023. Volgens het ziekenhuis komt dat omdat er meer zorg is geleverd en doordat er kosten zijn bespaard.

Het ziekenhuis wijdt de stijgende winst vooral aan een programma, wat in 2021 in het leven werd geroepen om slimmer te werken en kosten te verlagen. Dat zou tot nu toe zo’n 17 miljoen euro aan kosten hebben bespaard. Ook waren vorig jaar de afschrijvingskosten lager omdat er minder is geïnvesteerd in nieuwe gebouwen en apparatuur.

De kosten zijn ook gestegen, vooral voor salarissen. Dit komt door hogere lonen en meer personeel. Ook werden er meer kosten gemaakt voor ingehuurde specialisten.

Voor 2025 verwacht het ziekenhuis iets minder winst dan in 2024, maar nog steeds goed. Er zijn wel zorgen over het vinden van genoeg goed personeel en de stijgende lonen.