Mark Hoekstra tekent eerste profcontract bij FC Groningen: ‘Er mogen nog wat kilo’s bij’

foto: FC Groningen -fcgroningen.nl

De 19-jarige Mark Hoekstra heeft voor drie seizoenen getekend bij FC Groningen. De in Assen geboren en getogen Hoekstra voetbalt sinds 2017 op Sportpark Corpus den Hoorn, waar hij in de onder-12 begon in de FC Groningen Opleiding.

Hoekstra werd geboren op 10 februari 2006 en begon met voetballen bij amateurvereniging ACV in zijn toenmalige woonplaats Assen. Hij ontwikkelt zich als vleugelaanvaller, maar kan ook op de nummer 10 positie spelen.

Op 11-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar FC Groningen, waar hij de jeugdteams doorliep. Afgelopen seizoen speelde hij voor zowel FC Groningen Onder-19 als in Onder-21. Afgelopen maart maakte hij zelfs al zijn eerste minuten in het eerste elftal tijdens de oefenwedstrijd tegen Schalke 04 in Gelsenkirchen.

‘Er mogen nog wat kilo’s bij’

De linkspoot, tegenwoordig woonachtig in Groningen, tekende zijn contract in het bijzijn van zijn familieleden: “Het is voor mij een beloning voor jaren hard werken”, aldus Hoekstra. Met zijn profcontract treedt hij in de voetsporen van zijn vader Peter Hoekstra; de voormalig international van Oranje is oud-speler van de club en al jaren actief als skills trainer binnen de Opleiding op Corpus.

Mark Hoekstra, 2028 ✍🏻 De 19-jarige aanvaller heeft in Euroborg zijn handtekening gezet onder een driejarige verbintenis tot medio 2028. Gefeliciteerd met je eerste profcontract, Mark! 💚https://t.co/TZzVtfgU6a#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/OTDjHA9fSt — FC Groningen Opleiding (@fcgopleiding) May 22, 2025



Hoekstra wordt door de club geroemd om zijn topsportgedrag. “Wat dat betekent? Ik heb de dingen goed voor elkaar; school, de communicatie, goed eten, enzovoort. Dit jaar werk ik speciaal aan de dingen die ik nodig heb, bijvoorbeeld extra trainingen in de gym. Er mogen nog wat kilo’s bij. Daarnaast wil ik mijn schot verbeteren.”