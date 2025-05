Manager voetbal & opleiding Art Langeler vertrekt bij FC Groningen

Foto: FC Groningen

Art Langeler vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen. Langeler is manager voetbal & opleiding. Hij is sinds 2022 werkzaam bij FC Groningen.

“Met de aanstelling van Mo Allach als technisch directeur bij FC Groningen gaat hij in zijn nieuwe rol een aantal taken overnemen, die nu nog tot mijn verantwoordelijkheid behoren”, aldus Langeler. “Daarmee komt mijn project bij FC Groningen tot een einde en is het tijd voor mij om een volgende stap te zetten. In de afgelopen jaren is het gelukt de opleiding en het eerste elftal met elkaar te verbinden, wat heeft geresulteerd in een grote doorstroom van jeugdspelers richting eerste selectie. Daarnaast hebben we met de promotie vorig jaar en de resultaten van dit seizoen de sportieve doelstellingen behaald. In verschillende rollen heb ik hier met veel plezier aan mee gewerkt”.

Voor zijn komst naar de Euroborg was Langeler onder meer hoofdtrainer van PEC Zwolle, bondscoach van Curaçao, hoofdopleidingen van PSV en bondscoach van Jong Oranje.