“Maandag veel zon, woensdag kans op wat sluierbewolking”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het aangenaam weer waarbij er halverwege de nieuwe werkweek wel wat kans is op sluierbewolking.

“Maandag is er veel zon met in de middag een paar dunne sluierwolken”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 21 of 22 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Dinsdag wordt het rond de 20 graden. Het is zonovergoten bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Woensdag wordt het 18 tot 20 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en zo af en toe trekt er wat sluierbewolking over.”

"Droog en zonnig. Dat is het weerbeeld van de voorbije en de komende dagen. Blijft het ook op de lange termijn stabiel?