“Maandag overwegend droog, komende dagen regen”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het blijft ook de komende dagen wisselvallig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op dinsdag daarnaast te maken met een stevige wind.

“Maandag is het wisselend bewolkt en blijft het vrijwel overal droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 17 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5. In de nacht naar dinsdag gaat het regenen. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Dinsdag hebben we eerst te maken met regen, later gevolgd door een wisselend bewolkt weertype met nog een enkele bui. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar woensdag flink wat regen.”

“Woensdag begint de dag met regen en eindigt het met opklaringen. Het is koel bij 15 of 16 graden. Hoe het weer wordt met Hemelvaartsdag? Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het radioweerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”