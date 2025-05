“Maandag flinke perioden met zon, vanaf donderdag gaat het roer om”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is de zon nog veelvuldig aanwezig. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat vanaf donderdag het roer om en krijgen we te maken met een ander weerbeeld.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan er enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 of 22 graden. De noordoostenwind neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4. Dinsdag is er veel zon en wordt het 21 of 22 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind wind kracht 2 tot 3. Woensdag is het met 17 graden minder warm. Er zijn zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken bij een stevige noordwestenwind, windkrach 4.”

“Daarna wordt het beduidend kouder en gaat het roer verder om. Wat dat betekent en of het eindelijk weer eens gaat regenen? Het zou zomaar kunnen! Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen naar het weerpraatje om 08.50 uur in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”