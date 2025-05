Lycurgus verliest ook tweede finalewedstrijd

Nova Tech Lycurgus heeft donderdagavond ook de tweede wedstrijd in de finaleserie van de play-offs om de landstitel verloren. De Groninger volleyballers gingen in Doetinchem met 3-1 onderuit tegen Orion Stars.

Of het verse nieuws rond het faillissement van de club nu meespeelde bij de spelers of niet: de ploeg begon uitermate zwak aan de wedstrijd en werd in de eerste set weggespeeld. Via 15-7 en 24-11 werd het uiteindelijk 25-13. De tweede set gaf daarentegen een heel ander beeld: beide ploegen deden niet voor elkaar onder. Toch was het de thuisploeg die de set pakte met het tweede setpunt: 25-23.

De derde set was net zo spannend. De thuisploeg kwam nog op 8-4, maar daarna had Lycurgus voortdurend een kleine voorsprong. Toch wist de ploeg het eerste setpunt bij 23-24 niet te pakken. Daarna volgden twee matchpunten voor Orion, die werden weggewerkt. Lycurgus won de set daarna met 26-28.

Dat beide ploegen toch aan elkaar gewaagd zijn, bleek in de vierde set, waarbij de verschillen wederom klein waren. Eerst kreeg Lycurgus twee setpunten, daarna won Orion de set met 28-26.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-0 voor Orion. Lycurgus moet nu komende zondagmiddag in Martiniplaza de derde wedstrijd winnen, anders is Orion landskampioen. Wint Lycurgus, dan is er woensdag weer een wedstrijd in Doetinchem.