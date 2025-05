Lycurgus verliest eerste finaleduel in strijd om landskampioenschap

Nova Tech Lycurgus heeft dinsdagavond de eerste wedstrijd in de finaleserie om het landskampioenschap verloren. In Martiniplaza verloren de Groninger volleyballers met 2-3 van Orion Stars uit Doetinchem.

In de eerste set kwam de thuisploeg nog met 2-5 achter te staan, maar daarna had de ploeg voortdurend een voorsprong van een paar punten. Het tweede setpunt werd gepakt: 25-20. In de tweede set was het Orion dat voortdurend een minieme voorsprong had. De ontknoping was spannend, en de set ging toch naar de gasten, met 23-25.

Lycurgus herpakte zich weer in de derde set. Lange tijd was het verschil zo’n 4 punten in het voordeel van de thuisploeg, maar na 18-14 liep Lycurgus uit naar 24-15. Het tweede setpunt werd gepakt: 25-15. In de vierde set daarentegen was het Orion dat lange tijd zo’n 4 punten voor stond. Na 18-23 kwam Lycurgus terug tot 22-23, maar daarna kwamen de bezoekers op setpunt. Dat werd weggewerkt, evenals drie volgende setpunten. Toch verloor Lycurgus de set, met 26-28.

In de beslissende vijfde set kwam Lycurgus nog op 3-0, maar vervolgens boog Orion de achterstand om een in voorsprong van 7-10. Uiteindelijk werd het 10-15.

De stand in deze ‘best of 5’ is daarmee 1-0 voor Orion. De tweede wedstrijd is komende donderdag, in Doetinchem. De derde wedstrijd is komende zondagmiddag, weer in Martiniplaza.