Lustrumfeest ‘Te Land, Ter Zee en in de Lucht’ trekt veel belangstelling: “Dit vraagt om een vervolg”

Het lustrumfeest van studentensportorganisatie ACLO heeft zaterdag veel belangstelling getrokken. Op het Stadsstrand werd een editie van ‘Te Land, Ter Zee en in de Lucht’ gehouden.

“Van tevoren maak je een inschatting wat je kunt verwachten. Maar het heeft vanmiddag alle verwachtingen overtroffen”, vertelt voorzitter Nynke Edelman. “Dat er zoveel mensen op af zouden komen, dat hadden we niet verwacht. Er was veel publiek, van jong tot oud. En dat was ook wel een beetje ons doel: dat we de verbinding met de inwoners gaan maken. Dat we niet alleen studenten aanspreken, maar dat we echt die connectie met de stad laten zien. Ook hebben we het getroffen met het weer. Het zonnetje scheen volop. Ja, fantastisch.”

“We zijn hier een jaar mee bezig geweest”

De ACLO bestaat dit jaar tachtig jaar. Vanwege dit lustrum worden er verschillende activiteiten gehouden. “Eén van de onderdelen is deze editie van ‘Te Land, Ter Zee en in de Lucht’. Het organiseren heeft veel tijd gekost. Ik denk dat we hier zeker wel een jaar mee bezig zijn geweest. Je wilt het goed doen, maar je moet ook kunnen voldoen aan diverse veiligheidseisen. Zo moeten deelnemers zwemvesten dragen en moeten er duikers in het water liggen. En daarnaast heeft het opbouwen van de baan ook best wel wat tijd gekost.”

Dertig deelnemers

Tussen 13.00 en 16.00 uur konden deelnemers aan de start verschijnen. Het programma ‘Te Land, Ter Zee en in de Lucht’ was van 1973 tot 2011 op televisie te zien. Het bestond uit verschillende onderdelen zoals ‘Tobbedansen’ en ‘Hoog en Droog’. Zaterdag ging het om het onderdeel ‘Fiets ‘m d’r in’, waarbij een deelnemer zo snel mogelijk via een smalle balk aan de overkant moet zien te komen. “Er hadden zich vooraf dertig deelnemers opgegeven. Maar gaandeweg de dag kwamen er ook nog deelnemers bij. Dus uiteindelijk was er veel animo, waarbij het geweldig was om te zien hoe men via tandems zo snel mogelijk aan de overkant probeerde te komen.”

“We zijn enthousiast over een vervolg”

Het enthousiasme roept ook de vraag op of dit niet een jaarlijks vervolg gaat krijgen: “Wij zijn hier heel enthousiast over. Ik denk ook dat zoiets heel gaaf zou zijn. Maar wat ik al vertelde, het voorbereiden kost veel tijd. Ik weet daarom niet of het haalbaar is of we dit jaarlijks neer kunnen zetten. Maar wellicht kun je ook zeggen dat je dit bij elk lustrum aanbiedt? Dus over vijf jaar weer? Dat maakt het voor ons wat behapbaarder. Maar een vervolg zien wij zeker zitten.”

