Luciano Valente niet bij Jong Oranje, Thom van Bergen wel geselecteerd

FC Groningen middenvelder Luciano Valente is afgevallen voor de definitieve selectie van Jong Oranje. Valente mist daardoor het Europees Kampioenschap in Slowakije.

Aanvaller Thom van Bergen zit wel bij de selectie van bondscoach Michael Reiziger, die uit 23 mensen bestaat.

De 21-jarige Valente debuteerde in maart tegen Jong Italië. Hij speelde een half uur mee. Valente kwam toen bij de selectie, omdat enkele andere spelers afvielen. Oranje won met 2-1 en voor Valente was het een bijzondere wedstrijd, omdat zijn vader een Italiaan is.

In de tweede wedstrijd, tegen Jong Roemenië, wist Valente als basisspeler net als zijn ploeggenoot Van Bergen te scoren. Oranje won met 2-0. Waarom Valente, die in de belangstelling staat van diverse topclubs, is afgevallen is onbekend.

Jong Oranje speelt op 6 juni in de Euroborg een oefenwedstrijd tegen Jong Ivoorkust. Op 12 juni speelt Jong Oranje de eerste wedstrijd op het EK tegen Finland.