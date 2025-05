Locaties volgen: meer veiligheid of een inbreuk op privacy?

Locaties volgen van je familie of van je vrienden, het wordt steeds populairder. Of het eerlijk en effectief is, daar verschillen de meningen over.

Veiligheid is de belangrijkste reden voor mensen om iemands locatie te willen zien, al zitten hier volgens deskundigen ook nadelen aan, vooral bij kinderen. Er is volgens hen minder ruimte om eigen keuzes te maken en zelfredzaamheid aan te leren wanneer je steeds in de gaten wordt gehouden.

Er zijn verschillende manieren om iemands locatie te volgen, zoals via Snapchat, ‘vind mijn Iphone’ of airtags. Kort geleden is er ‘kindersmartwatch’ ontwikkeld waarmee ouders altijd de locatie kunnen zien van hun kind.

Wij zijn de straat op geweest om te vragen wat de stadjers hiervan vinden.