Liveblog: Groningen viert Bevrijdingsdag

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Groningen viert vandaag, samen met de rest van ons land, de bevrijding van Nederland in 1945. In ons liveblog houden wij je de hele dag op de hoogte van de ontwikkelingen en festiviteiten.

14.30 uur

Ook in het Bevrijdingsbos werd maandagochtend gevierd dat Nederland tachtig jaar geleden werd bevrijd. Vanaf 10.00 uur waren er toespraken van onder meer Commissaris der Koning René Paas en kinderburgemeester Inez van Groningen. De bijeenkomst werd muzikaal begeleid door zanger en componist Arnold Veeman, Harmonie ’67 en de Kelowna’s Pipeband uit Canada.

Na de ceremonie plantte Paas een boom in het bos. Daarbij was ook de familie aanwezig van de Canadese broers Fred en Stanley Butterworth. Fred kwam op 13 april 1945 om het leven tijdens de bevrijding van Groningen. De boomplanting was een eerbetoon aan de 43 Canadese soldaten die hun leven gaven voor de bevrijding van de stad.

14.00 uur

Na het Haydn Jeugd Strijkorkest is Maan de eerste grote landelijke artiest die het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in het Stadspark betreedt. Na een uur optreden wordt het Bevrijdingsvuur om 15.30 ontstoken.

12.00 uur

Optredens op het Bevrijdingsfestival in Stadspark begonnen. Het festival trapt af met een optreden van het Haydn Jeugd Strijkorkest in samenwerking met studenten van Noorderpoort. Verder zijn er op het hoofdpodium optredens van Pé en Rinus, Maan, Goldkimono en Sticks, Zoë Tauran en rapper Typhoon. Daarnaast zijn er tal van andere podia, waaronder een Paradigm Stage, en een Kids Area.

Kijk voor het gehele programma op de website van het Bevrijdingsfestival Groningen.

11.00 uur

De Vrijheidsmaaltijd van het Noorden begint. Op het dak van Forum Groningen eten Groningers de Vrijheidssoep, terwijl ze met elkaar in gesprek gaan over vrijheid en luisteren naar sprekers en muziek. Het recept komt dit jaar van Jet van Nieuwkerk, bekend van 24Kitchen. De maaltijd zit volledig vol.

10.00 uur

Start Leutje Festival op het Bernoulliplein. Het festival begint met de opening van de vrijmarkt. Er zijn foodtrucks, springkussens en kinderen kunnen geschminkt worden. Daarnaast treden verschillende bands op en een jeugdcircus. Het hele programma is in onderstaande post te zien.

7.00 uur

OOG Radio trapt af met haar speciale Bevrijdingsdag-uitzending. Er zijn verschillende verslaggevers op pad die live verslag doen van activiteiten in de Stad. Daarnaast komt de Stadsdichter in de studio om een speciaal gedicht voor te lezen en er zijn diverse artiesten te horen die livemuziek maken in de studio.

OOG Radio is online via deze link te beluisteren. In de ether is het signaal in de gemeente te ontvangen op FM 106.6 MHz.

6.30 uur

De dag begint met een domper. De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Veendam en Bad Nieuweschans duren langer dan verwacht door kortsluiting. Daardoor rijden er tot 14.00 uur geen treinen richting Zuidbroek. Tot die tijd rijden er bussen tussen het Hoofdstation en Veendam en Bad Nieuweschans. Reizigers zijn daardoor langer onderweg.

0.00 uur

Bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken. Estafettelopers zijn in de nacht van zondag op maandag onderweg om het vuur naar andere plekken in Nederland te brengen. Namens Groningen is dat dit jaar Pascal Rakers: “Ik haal het vuur op in naam van ons allemaal. Zodat we samen in vrijheid in Groningen mogen zijn wie we willen zijn.”