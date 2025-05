LIVE | FC Groningen op bezoek bij AZ Alkmaar

Goedemiddag! FC Groningen trapt vanmiddag af tegen AZ. De ploeg van Dick Lukkien speelt nog mee voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal, maar daar lijken twee stuntjes tegen twee topploegen voor nodig. De eerste horde moet vanmiddag – in Alkmaar – genomen worden. Aankomende woensdag wacht de thuiswedstrijd tegen Ajax.

FC Groningen blinkt dit seizoen niet uit in wedstrijden buiten de eigen Euroborg. Maar met een klinkende zege op RKC Waalwijck (6-1) lijkt het veiligstellen van Eredivisie-deelname komend seizoen, de ploeg van trainer Dick Lukkien vleugels te hebben gegeven. Één punt tegen AZ is voldoende om de negende plek, die door de bekerwinst van Go Ahead Eagles recht geeft op een plek in de play-offs voor Europees voetbal, te behouden. Door de winst van Fortuna Sittard staat de FC voor aanvang deze wedstrijden op een tiende plek.

Hoewel AZ afgelopen speelronde met 3-0 van Go Ahead Eagles won, zitten de Alkmaarders niet in de beste fase van hun seizoen. De winst in Deventer was de eerste Eredivisie-overwinning sinds 23 februari, toen met 1-0 van Fortuna werd gewonnen. Ook is het team van Maarten Martens niet compleet, Jordy Clasie, Seiya Maikuma en Mayckel Lahdo ontbreken en door zijn rode kaart in Deventer kan ook de veel besproken Wouter Goes aan het lijstje van afwezigen worden toegevoegd.

FC Groningen reist wel met een complete selectie af naar het AFAS Stadion. Met twee belangrijke overwinning op zak die Eredivisie-deelname voor komende seizoen veilig stelde is de sfeer in het team uitstekend en spraken meerdere spelers de wens uit vol voor deelname aan de play-offs te gaan. Of die doelstelling realistisch is, lijkt daarbij niet uit te maken, de FC gaat gewoon voor de kans. Dat betekent dat we vanmiddag twee ploegen gaan zien die graag willen winnen, want door het mislopen van de beker zijn de play-offs ook voor de Alkmaarders de enige weg naar deelname aan Europees voetbal.

FC Groningen gaat in ieder geval op volle sterkte op jacht naar wat wellicht een bonusprijs genoemd kan worden, want alleen al deelname aan de play-offs is een zeldzaamheid voor een net gepromoveerde club. Het zou een kers zijn op de taart van een al geslaagd seizoen. Of dat lukt, lees je vanaf 16:45 in dit liveblog.

–

Verwachte opstelling FC Groningen: Vaessen; Peersman, Blokzijl, Ekdal, Rente; Kwakman, Resink, Valente, Bacuna, Schreuders; Van Bergen.